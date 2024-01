Nordkorea hævder at have testet atomvåben under vandet

Nordkorea siger fredag, at landet har testet et undervandsatomvåben. Det sker ifølge landet som svar på fælles øvelser udført af USA, Sydkorea og Japan, som involverede et amerikansk atomdrevet hangarskib.

De fælles øvelser udgjorde "en alvorlig trussel for sikkerheden" i Nordkorea, som derfor gengældte ved at "udføre en vigtig test af undervandsatomvåbensystemet Haeil-5-23, som er under udvikling i Det Japanske Hav i Korea," lyder det i udtalelse fra Nordkoreas forsvarsministerium ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA.

Tidligere har Nordkorea sagt, at det har blevet udført adskillige test af en undervandsatomangrebsdrone - en anden variant af Haeil-systemet.

Samtidig hævede Nordkorea, at den kunne udløse en "radioaktiv tsunami".

Haeil betyder tsunami på koreansk.

Analytikere har dog sat spørgsmålstegn ved, om Nordkorea er i besiddelse af et sådant våben.

Tidligere denne uge gennemførte Sydkorea, USA og Japan fælles flådeøvelser i farvande ud for den sydkoreanske ø Jeju.

Disse øvelser mener Nordkorea, "udgør en årsag til yderligere destabilisering af den regionale situation, og det er en alvorlig trussel mod sikkerheden", står der ifølge statsmediet i udtalelsen.

Nordkorea oplyser ikke en dato for, hvornår testen skal have fundet sted.

De seneste måneder er der sket en betydelig forværring af forholdet mellem Syd- og Nordkorea. De har begge givet op på aftaler, der skal reducere spændingerne mellem dem, de har øget deres grænsesikkerhed, og de har langs grænsen gennemført øvelser med levende ild.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, sagde i sidste uge, at en forening mellem de to ikke længere er mulig.

Ifølge ham har Nordkorea ikke et ønske om krig - men heller ingen intention om at undgå krig.

Samtidig meldte lederen, at Nordkorea lukker de organisationer, der arbejder med turisme mellem Nordkorea og Sydkorea og en mulig genforening af de to lande.

Nordkorea og Sydkorea har formelt set været i krig siden 1950. I 1953 indgik de en våbenhvile, som stadig gælder.

Den er dog aldrig blevet formaliseret som en fredsaftale, hvorfor man kan sige, at de stadig er i krig.

/ritzau/AFP