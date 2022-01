Ifølge statsmedie i Nordkorea var det et hypersonisk missil, som landets militær tirsdag testede.

Nordkorea hævder at have testet hypersonisk missil

For anden gang på mindre end en uge har Nordkorea efter eget udsagn med succes foretaget en prøveaffyring at et hypersonisk missil.

Tirsdag morgen lokal tid observerede myndigheder i Japan og Sydkorea en affyring af et testmissil fra Nordkorea. Missilet styrtede ned i havet mellem Nordkorea og Japan.

Nordkoreas statslige nyhedsbureau KCNA bekræfter onsdag, at der blev foretaget en prøveaffyring. Det skete i overværelse af landets leder, Kim Jong-un.

Holder meldingerne stik, har Nordkorea sluttet sig til flere af verdens største militærmagter i kampen om at udrulle det nye og avancerede våbensystem.

Hypersoniske missiler flyver normalt mod deres mål i en lavere højde end ballistiske missiler. De kan opnå en fart på over fem gange lydens hastighed. Det svarer til cirka 6200 kilometer i timen.

Tirsdagens affyring fandt sted, dagen efter at USA's FN-mission sammen med fem andre lande i en fælles erklæring fordømte den forrige nordkoreanske prøveaffyring.

Landene opfordrede Nordkorea til at afstå fra "yderligere destabiliserende handlinger" samt "engagere sig i meningsfuld dialog om at opnå vores fælles mål om fuldstændig atomafrustning".

Ud over USA stod Japan, Storbritannien, Irland, Frankrig og Albanien bag udtalelsen, der kom før et lukket møde i FN's Sikkerhedsråd mandag i New York.

/ritzau/Reuters