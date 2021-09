Nordkorea har affyret langtrækkende missiler

Nordkorea har gennemført vellykkede affyringer af langtrækkende missiler i weekenden. Det skriver det statslige nyhedsbureau KCNA.

Missilerne fløj 1500 kilometer, før de ramte deres mål i landets territoriale farvand, hedder det.

Rapporten kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem USA og den kommunistiske stat er forværret på grund af tiltagende usikkerhed omkring landets atomprogram.

Det nordkoreanske styre har længe beskyldt USA og Sydkorea for at føre "en fjendtlig politik" over for Pyongyang.

/ritzau/Reuters