Nordkorea holder parade med traktorer og uden missiler

Nordkorea markerede natten til torsdag 73-året for landets grundlæggelse med en af sine traditionelle militærparader.

Det oplyser landets statslige nyhedsbureau, KCNA, torsdag.

Paraden havde deltagelse af den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og blev skudt i gang ved midnatstid lokal tid.

I modsætning til mange tidligere militærparader fremviste Nordkorea ikke nogen nye missiler under optoget. I stedet var der deltagelse af blandt andet traktorer og landets brandmyndigheder.

Billeder fra paraden viser også folk iklædt orange beskyttelsesdragter og gasmasker. Det var angiveligt et symbol på landets kamp mod coronavirus. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og britiske BBC.

Nordkorea har ikke offentligt bekræftet nogen tilfælde af coronasmitte. Landet har dog lukkede grænser og indført strenge restriktioner.

Fraværet af missiler og tanks under paraden tyder på, at formålet var at sætte fokus på nationale anliggender.

Det vurderer Yang Moo-jin. Han er professor på sydkoreanske Seouls Universitet for nordkoreanske studier.

- Paraden virker til at være designet som en hjemlig festival, der havde til formål at fremhæve nationalt sammenhold og solidaritet over for regimet.

- Der var ingen atomvåben, og Kim holdt ikke nogen tale. Det kan tyde på, at det var meningen at holde en afdæmpet parade og holde døren åben for fremtidige snakke med USA og Sydkorea.

Den seneste militærparade i Nordkorea var i januar, få dage før Joe Biden blev taget i ed som amerikansk præsident.

Dengang fremviste Nordkorea blandt andet særlige ballistiske missiler. KCNA beskrev dem som "verdens mest magtfulde våben".

/ritzau/Reuters