Nordkorea indsætter hæren i oversvømmede områder

Nordkoreas leder, Kim Jong-Un, har mobiliseret militæret til at hjælpe med at udføre nødhjælpsarbejde i den sydøstlige del af landet, der for nylig blev ramt af kraftig regn og oversvømmelser.

Det melder den statslige tv-station KCTV søndag.

Ifølge mediet har det ledende Koreas Arbejderpartis afdeling i provinsen South Hamgyong haft møde i weekenden for at diskutere, hvad der skal gøres i området efter uvejret.

Kim Jong-Un skulle ikke selv have deltaget i mødet, men embedsfolk meldes at have videregivet hans ønsker om, at militæret skal indsættes for at hjælpe.

- Det blev også understreget, at han krævede, at partimedlemmerne skulle vækkes og sættes i gang med at lede genopretningsarbejdet på en dygtig og stærk måde, melder KCTV.

Mediet oplyste lørdag, at cirka 5000 mennesker er blevet evakueret, mens over 1000 hjem er blevet beskadiget i provinsen.

Der meldes også om, at store områder med landbrugsjord skulle være ødelagt.

Oversvømmelserne kommer på et kritisk tidspunkt, eftersom det nordkoreanske regime i juni indrømmede, at landet for tiden kæmper med en fødevarekrise.

Her sagde Kim Jong-un blandt andet, at landet står over for en "anspændt" fødevaresituation, som han bebrejdede coronapandemien og flere tyfoner sidste sommer for at være skyld i.

Samme måned estimerede FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), at Nordkorea kommer til at mangle cirka 860.000 ton mad i år.

Landets hensygnende landbrugssektor har længe haft problemer med at brødføde hele befolkningen.

Under coronapandemien har Nordkorea desuden lukket sine grænser og begrænset al international handel for at forhindre smittespredning. Men det har samtidig betydet, at det er blevet sværere at få varer og nødhjælp ind i landet.

/ritzau/Reuters