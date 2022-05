Nordkorea insisterer på selv at bekæmpe corona. Men situationen er kaotisk

Trods mangel på medicinsk hjælp til officielt over halvanden million coronasmittede nægter det nordkoreanske styre fortsat at modtage hjælp udefra

I henved to et halvt år kunne Nordkorea bryste sig af at være et af de få lande i verden, der havde holdt coronavirus fra døren. Det skyldes tilsyneladende, at landet umiddelbart efter at Kina i januar 2020 offentliggjorde de første tilfælde af covid-19, lukkede dets grænser, og sådan har det været siden.

Men selv verdens mest lukkede land har altså ikke kunnet forhindre virussens ekstremt smitsomme omikronvariant i at sprede sig. Den 12. maj indrømmede Nordkorea, at der var registreret de første tilfælde af en febersygdom forårsaget af en ”ondsindet virus”, som eneherskeren Kim Jong-un omtalte coronavirus. Herefter beordrede han landet lukket ned, men alligevel er antallet af smittede steget eksplosivt til officielt over halvanden million.