Nordkorea oplyser at coronaudbrud er under kontrol

De seneste ugers smitteudbrud med coronavirus i Nordkorea er angiveligt ved at være under kontrol.

I hvert fald hvis man skal tro de statslige medier i det hermetisk lukkede land.

Ifølge det statsstyrede nyhedsbureau KCNA har landet således "succes" med at bekæmpe virusset, og myndighederne har de seneste dage registreret en "stabil" nedadgående kurve i antallet af nye feberramte personer.

Mandag blev 134.510 nye personer med feber opdaget i Nordkorea. Det er tredje dag i træk, at det daglige antal af feberramte er under 200.000.

I alt 68 personer har mistet livet, siden Nordkorea 12. maj offentliggjorde, at landet var blevet ramt af et virusudbrud.

- Få dage efter at det højeste epidemiforebyggelsessystem blev aktiveret, er dødeligheden faldet drastisk på landsplan, samtidig med at antallet af personer, der er kommet sig, er steget, melder KCNA tirsdag.

- Det har ført til, at den pandemiske sygdom er blevet inddæmmet og kontrolleret og bidraget til at opretholde den tydeligt stabile situation.

Smitteudbruddet i Nordkorea har skabt bekymring for befolkningen, da landet mangler vacciner og i forvejen har en dårlig infrastruktur.

Det har også forstærket frygten for en potentiel fødevarekrise for landets 25 millioner borgere.

Nordkorea har meldt ud, at det har udvidet produktionen af medicinske forsyninger. Men det har ikke uddybet præcis, hvilken type medicin der er tale om.

På grund af mangel på testudstyr har Nordkorea heller ikke bekræftet det totale antal personer, der er blevet testet positive for coronavirus.

I stedet deler myndighederne tal om antallet af personer, der har symptomer på feber. Det gør det ifølge eksperter svært at vurdere det reelle omfang af Nordkoreas coronabølge.

Både Sydkorea og USA har tilbudt at hjælpe Nordkorea med at bekæmpe coronaudbruddet. Blandt andet ved at sende vacciner til landet.

Nordkorea er ikke vendt tilbage med et svar på disse tilbud.

/ritzau/