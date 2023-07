Nordkorea prøveaffyrer mindst ét ballistisk missil

Nordkorea har affyret mindst ét ballistisk missil, der er landet i havet mellem Nordkorea og Japan. Det meddeler det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Ifølge Sydkoreas militær og Japans kystvagt kan der være blevet affyret endnu et missil natten til onsdag lokal tid.

Myndigheder i begge lande er ved at undersøge nærmere, hvilken type missil der er tal om, hvor langt det fløj og hvor det slog ned. Men det menes at være uden for Japans såkaldte eksklusive økonomiske zone.

Det er de seneste i en række af missiltest foretaget af Nordkorea.

De kommer på et tidspunkt, hvor Sydkorea og USA har skruet op for forsvarssamarbejdet på grund af øgede spændinger med Nordkorea.

Tirsdag holdt de to lande deres første møde i en ny såkaldt konsultationsgruppe om atomvåben.

Og for første gang siden 1981 ventes en amerikansk atomubåd at ankomme til den sydkoreanske havneby Busan, meddelte de to lande tirsdag.

Det var på forhånd ventet, at det styrkede samarbejde mellem USA og Sydkorea ville udløse en kraftig reaktion fra Nordkorea.

Det er kun en uge siden, at Nordkorea foretog den seneste test af et langtrækkende missil, der blev overværet af den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Det var af typen Hwasong-18, som er landets nyeste langtrækkende ballistiske missil. Denne type missiler kan udstyres med et atomsprænghoved.

Det missil fløj i 74 minutter i en højde på 6000 kilometer, inden det landede i havet.

