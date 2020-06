Nordkorea sætter militære planer mod Sydkorea på pause

Spændingerne mellem Syd- og Nordkorea har været øgede efter blandt andet et sprængt grænsekontor.

Nordkorea har sat sine planer om militære aktioner mod Sydkorea på pause.

Det melder det statslige, nordkoreanske nyhedsbureau, KCNA, onsdag.

Beslutningen er truffet i landets centrale militærudvalg. Her sad leder Kim Jong-un ved det seneste møde for bordenden.

Udvalgsmedlemmerne medlemmerne havde inden beslutningen "taget bestik af den nuværende situation". Det skriver KCNA uden at uddybe.

På mødet blev det også diskuteret, hvordan man "yderligere kunne styrke landets militære afskrækkelsesmidler".

De politiske spændinger mellem Nord- og Sydkorea har været stigende, efter at grupper i Sydkorea sendte flyveblade med kritik af Nordkorea ind over grænsen.

Ifølge den nordkoreanske regering var det et brud på en aftale mellem de to lande om at forebygge militære konfrontationer.

Inden for de seneste uger har Nordkorea sprængt et samarbejdskontor i luften i grænsebyen Kaesong. På kontoret blev der tidligere holdt møder med repræsentanter fra Sydkorea.

Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong advarede i sidste uge om mere gengældelse mod Sydkorea, som kunne involvere militæret - dog uden at uddybe.

En ledende afdeling i Koreas Folkehær oplyste senere, at man havde undersøgt en "handlingsplan" om på ny at sætte folk ind i zoner, der ellers var blevet demilitariseret efter fælles aftale.

Truslen lød blandt andet at "gøre frontlinjen til en fæstning".

I zonen har landene flere fælles tiltag om økonomi og turisme.

Her ville Nordkorea blandt andet på ny indsætte folk på grænseposter. Der var også planer om, at Nordkorea ville sende flyveblade til Sydkorea.

Nordkoreas militær er blevet set sætte højttalere op nær den demilitariserede zone. Det fortalte en anonym militærkilde tirsdag.

Den slags anlæg blev ellers taget ned, da Nord- og Sydkorea underskrev en aftale i 2018 om at indstille alle fjendtlige handlinger.

/ritzau/Reuters