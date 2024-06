Nordkorea sender 600 affaldsballoner ind over Sydkorea

Nordkorea har sendt 600 affaldsballoner, som bærer på alt fra cigaretskod til plastik, ind over Sydkorea.

Det siger militæret i den sydkoreanske hovedstad Seoul søndag.

Fra militæret lyder det, at ballonerne løbende indsamles, i takt med at de lander i Sydkorea.

De første af affaldsballonerne blev sendt afsted omkring klokken otte lørdag aften lokal tid, hvilket svarer til klokken 12 lørdag formiddag dansk tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligt søndag morgen dansk tid er der "omkring 600 balloner, som er blevet identificeret, og omkring 20 til 50 balloner som hver time bevæger sig gennem luften," lyder det i en fælles udtalelse fra højtstående officerer i Seoul.

Ballonerne lander i Sydkoreas nordlige provinser, hvilket blandt andet inkluderer Seoul og Gyeonggi-provinsen. Her bor knap halvdelen af Sydkoreas befolkning.

Det er ikke første gang, at sydkoreanerne får tilsendt affaldsballoner fra nabolandet.

Også tidligere på ugen svævede hundredvis af balloner med skrald mod landet fra nord.

Det lyder desuden fra de højtstående officerer i Seoul, at de opfordrer befolkningen til at undgå nogen som helst kontakt med affaldsballonerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

I stedet bør man rapportere om fundet til den nærmeste politistation eller militærenhed, hvis man støder på en.

Tidligere på ugen lød det fra nordkoreansk side, at de "oprigtige gaver" var gengæld for sydkoreanske balloner, der blev sendt ind over Nordkorea med "propaganda" mod den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Sydkoreanske aktivister har haft sendt balloner ind over Nordkorea. Men i stedet for skrald har de været fyldt med blandt andet kritiske pamfletter mod det nordkoreanske styre.

I flere af ballonerne har man også kunne finde kontanter, ris eller et USB-stik med sydkoreanske dramaserier.

/ritzau/AFP