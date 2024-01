Nordkorea lukker døren til Sydkorea: Genforening er umulig

Nordkorea lukker de organisationer, der arbejder med turisme mellem Nordkorea og Sydkorea og en mulig genforening af de to lande.

Det skriver Nordkoreas statslige nyhedsbureau, KCNA.

Landets leder, Kim Jong-un, siger, at en forening ikke længere er mulig.

Han vil derfor også have ændret den nordkoreanske forfatning, så Sydkorea fremgår som en separat stat.

Ifølge ham har Nordkorea ikke et ønske om krig - men heller ingen intention om at undgå krig.

Det lyder samtidig fra Kim Jong-un, at landet har en voksende "styrke" til selvforsvar.

Udmeldingerne fra den nordkoreanske leder kommer i en tid med tiltagende spændinger på den koreanske halvø.

De er taget til, efter at Nordkorea sendte en militær spionsatellit i kredsløb i november.

Samtidig har landet flere gange siden affyret, hvad der tyder på at være ballistiske missiler.

Senest skete det søndag ifølge Japan og Sydkorea.

Den japanske kystvagt har oplyst, at der landede et projektil i et område uden for Japans såkaldte eksklusive økonomiske zone.

Zonen strækker sig omkring 200 sømil fra Japans territorialfarvand.

Det sker regelmæssigt, at Sydkorea og Japan rapporterer om, at Nordkorea har affyret missiler.

Samtidig har landet flere gange truet med atomkrig.

Ifølge Robert Carlin, der tidligere har været ansat i USA's udenrigsministerium, og atomforsker Siegfried Hecker kan der dog være grund til bekymring denne gang.

De to mener, at situationen på den koreanske halvø er farligere, end man har set på noget tidspunkt, siden de to lande var i aktiv krig i 1950'erne.

Det skrev de i en artikel sidste uge i mediet 38 North, der beskæftiger sig med Nordkorea.

- Det lyder måske overdramatisk, men vi tror, at Kim Jong-un ligesom sin bedstefar i 1950 har taget en strategisk beslutning om at gå i krig, lyder det.

Andre observatører forholder sig dog anderledes optimistiske til meldingerne.

Ifølge dem kan Kim Jong-uns planer blot være udtryk for, at han ikke ser en genforening som realistisk. Det kan måske endda bringe de to lande tættere på et normaliseret forhold.

Nordkorea og Sydkorea har formelt set været i krig siden 1950. I 1953 indgik de en våbenhvile, som stadig gælder.

Den er dog aldrig blevet formaliseret som en fredsaftale, hvorfor man kan sige, at de stadig er i krig.

/ritzau/Reuters