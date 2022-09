Nordkorea tester missil forud for amerikansk besøg i Sydkorea

Nordkorea har affyret et missil ud over Det Japanske Hav, oplyser Japans kystvagt natten til søndag.

Nordkorea og dets leder, Kim Jong-un, er øjensynligt begyndt at spille med musklerne, op til at USA's vicepræsident, Kamala Harris, skal besøge Sydkorea i næste uge.

Natten til søndag dansk tid oplyser Japans kystvagt, at der er blevet affyret et missil fra Nordkoreas østkyst ud over Det Japanske Hav, som ligger mellem den koreanske halvø og Japan.

Sydkoreas militær beretter ligeledes om missilaffyringen. Det er endnu ukendt, hvilken type missil der er tale om.

Det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap skrev imidlertid lørdag, at Nordkorea formentlig havde planer om teste et missil, som kan affyres fra en ubåd.

Cirka 20 minutter efter den japanske kystvagts melding oplyser det japanske medie NHK, at missilet skulle være faldet ned.

Affyringen sker, kort efter at et amerikansk hangarskib ankom til Sydkorea for at deltage i en fælles militærøvelse. Den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris, skal desuden besøge Sydkorea i næste uge.

/ritzau/Reuters