Nordkorea truer med aflysning af topmøde med Trump

Planlagt militærmanøvre i Sydkorea får Nordkorea til at true med aflysning af topmøde mellem Trump og Kim.

Nordkorea truer med at aflyse det planlagte topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Det sker på grund af militærøvelser, som amerikanerne holder sammen med Sydkorea.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap ifølge AFP.

Nordkorea siger, at det ikke har andet valg end at aflyse forhandlinger med Sydkorea, der var planlagt til onsdag, på grund af de omstridte manøvrer, som USA og Sydkorea udfører i fællesskab.

Nordkoreas Centrale Nyhedsbureau kalder de fælles øvelser for "en provokation".

Trump og Kim Jong-un skal ifølge planen mødes i Singapore 12. juni.

- Vi vil begge forsøge at gøre det til et særligt øjeblik for verdensfreden, skrev den amerikanske præsident om topmødet, som er en diplomatisk kovending i forholdet mellem USA og Nordkorea.

I 2017 var forholdet mellem de to nationer på et lavpunkt, efter at Nordkorea flere gange trodsede USA og det internationale samfund ved at gennemføre atomprøvesprængninger og prøveaffyringer af ballistiske missiler.

Det fik blandt andet Donald Trump til at true med at "trykke på atomknappen" og gå i krig mod landet.

Siden har forholdet mellem de to nationer dog ændret sig, og Nordkoreas Kim Jong-un har tilnærmet sig både USA og naboen Sydkorea.

Han mødtes blandt andet med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, ved et historisk topmøde mellem de to koreanske ledere i april.

Her underskrev de to ledere en erklæring, hvori de enedes om at arbejde for at gøre Den Koreanske Halvø atomvåbenfri.

Kim Jong-un og Moon Jae-in omfavnede hinanden efter underskrivelsen af aftalen, hvor de enes om at få skabt en "permanent" og "solid" fred mellem de to lande.

Siden har den amerikanske præsident sagt, at han har fundet aftalen "opløftende".

/ritzau/AFP