Nordkorea vil lukke anlæg for atomprøvesprængninger

Kim Jong-un kommer med opsigtsvækkende meldinger om atomanlæg og missilaffyringer inden topmøde.

Med under en uge til et planlagt topmøde på den koreanske halvø meddeler Nordkoreas leder, Kim Jong-un, at han vil lukke et anlæg for atomprøvesprængninger.

Desuden vil Kim Jong-un indstille testaffyringer af ballistiske missiler og prøvesprængninger af atomvåben.

- Fra den 21. april vil Nordkorea stoppe atomforsøg og affyringer af interkontinentale ballistiske missiler, meddeler det statslige nyhedsbureau KCNA ifølge det sydkoreanske Yonhap.

- Som bevis på løftet om at suspendere atomforsøg vil nord lukke et forsøgsanlæg i landets nordlige del, skriver KCNA.

Kim Jong-un mødes fredag den 27. april med Sydkoreas leder, Moon Jae-in. Desuden er der udsigt til et historisk topmøde mellem USA og Sydkorea i slutningen af maj eller begyndelsen af juni.

/ritzau/AFP