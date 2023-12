Nordkorea vil øge produktionen af atomvåben

Nordkorea vil skabe et solidt fundament for at øge produktionen af atomvåben.

Det fortæller landets leder, Kim Jong-un, ifølge Nordkoreas statslige nyhedsbureau, KCNA.

Kim siger desuden, at genforening med Sydkorea aldrig vil kunne lade sig gøre.

Halvøen Korea blev delt i to efter Anden Verdenskrig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nordkorea, som fik støtte fra den kommunistiske Sovjetunion, og Sydkorea, som fik støtte fra det liberale USA, gik i krig med hinanden i 1950.

Kamphandlingerne sluttede med en våbenhvile i 1953, men formelt set er de to lande stadig i krig med hinanden. Nordkorea betragter i dag Sydkorea og USA som sine absolutte ærkefjender.

- Vi lover højt og helligt, at hvis USA og Sydkorea forsøger sig med militær konfrontation mod os, vil vi benytte os af vores afskrækkelse i form af atomkrig, lyder det fra Kim.

Han kommer jævnligt med trusler mod de to ærkefjender og skruer endnu en gang bissen på.

Kim Jong-un siger desuden, at det baseret på USA og dets allieredes handlinger er et fait accompli, at der vil bryde krig ud på den koreanske halvø.

Udtrykket fait accompli henviser til en kendsgerning, som det ikke er muligt at ændre på.

Det er uklart, hvad han mener med udtalelserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kims kommentarer er en del af hans politiske handlingsplan for Nordkorea i det kommende år.

Målene indebærer også at opsende yderligere tre såkaldte militære overvågningssatellitter.

Efter flere fejlslagne forsøg lykkedes Nordkorea ifølge landet selv 21. november med at opsende en satellit, der kan overvåge alt fra Det Hvide Hus i USA, amerikanske militærbaser og områder i Sydkorea.

Opsendelsen har fået kritik fra blandt andet USA og Sydkorea.

Da Nordkorea ikke har offentliggjort nogen billeder fra satellitten, har eksperter imidlertid sået tvivl om dens faktiske evner.

/ritzau/Reuters