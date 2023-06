Nordkorea vil opsende ny satellit efter mislykket forsøg

Nordkoreas regerende parti kalder landets mislykkede opsendelse af en militær satellit i sidste måned for den mest graverende fejl.

Udtalelsen kom på partiets seneste møde i weekenden, skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det udvidede plenarmøde blev afholdt mellem fredag og søndag.

Partiet besluttede at beordre arbejdere og forskere til at analysere den mislykkede opsendelse og forberede en ny i den nærmeste fremtid, skriver Reuters.

Nyhedsbureauet skriver yderligere, at man i en rapport ifølge KCNA kan læse, at de ansvarlige for opsendelsen er blevet "heftigt kritiseret".

Satellitten, der fejlsluttede kort tid efter sin opsendelse i slutningen af maj, styrtede ifølge Nordkorea ned i Det Gule Hav.

Det er den vandmasse, som adskiller den koreanske halvø og Kina. Den indre del af Seoul ligger bare godt 30 kilometer fra kysten til Det Gule Hav.

Satellitopsendelsen fik Japan til at beordre borgere til beskyttelsesrum og Sydkoreas hovedstad, Seoul, til at sætte luftsirenerne i gang.

Opsendelsen blev nemlig i første omgang rapporteret som en mulig missilaffyring.

Fredag begyndte Sydkorea at bjærge vragresterne, hvilket ifølge eksperter kan give et vigtigt fingerpeg om Nordkoreas færdigheder i motordesign.

Rakettens første trin er mistænkt for at have brugt en type motor, der også bruges i de interkontinentale ballistiske missiler, som Nordkorea ifølge mediet Bloomberg har designet med henblik på at levere atomsprænghoveder til det amerikanske fastland.

På weekendens plenarmøde svor Nordkorea samtidig at fortsætte med at udvikle sine nukleare formåen som modsvar mod, hvad landet kalder "USA's strategi om verdensherredømme", skriver Reuters.

