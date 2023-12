Nordkoreansk leder bekræfter opsendelse af Hwasong 18-missil

Det var Nordkoreas nye Hwasong 18-missil, som natten til mandag blev affyret tæt fra landets hovedstad, Pyongyang, inden det cirka 72 minutter senere landede i Det Japanske Hav.

Det fortæller Nordkoreas leder, Kim Jong-un, ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Missilaffyringen skal ses som en kraftig advarsel, siger Kim Jong-un, hvis ærkefjender er USA og Sydkorea.

Både de to lande og Japan var hurtigt ude og fordømme missilaffyringen natten til mandag, efter at den japanske kystvagt og den sydkoreanske hær var de første enheder til at berette om affyringen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hwasong 18 er det første nordkoreansk udviklede ballistiske missil, som kan bruge fast brændstof i stedet for flydende.

Nordkorea bryster sig af, at missilet kan bære atomsprænghoveder og ramme mål op til 15.000 kilometer væk. Den radius indebærer naturligvis Sydkorea, som er landets nabo mod syd, men også hele USA's territorium.

Hwasong 18 blev præsenteret tidligere på året til et militæroptog 8. februar, hvor landet fejrer stiftelsen af den nordkoreanske hær.

Siden er den blevet testet tre gange - én gang i april, én gang i juli og altså seneste natten til mandag.

/ritzau/