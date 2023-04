Fejlagtig japansk varsling evakuerede ø efter missilaffyring

Nordkorea affyrede torsdag morgen lokal tid et missil ud i havet ud for Den Koreanske Halvøs østkyst.

Det oplyser den sydkoreanske hær.

Kort efter meldingen om missilaffyringen udstedte den japanske regering en evakueringsordre.

Indbyggere på øen Hokkaido blev bedt om omgående at søge dækning inde i bygninger eller under jorden. Det fremgik af det japanske varslingssystem J-Alert.

Fra regeringen lød det, at der var risiko for, at missilet ville ramme nær øen Hokkaido.

Kort tid efter blev evakueringsordren afblæst, og det lød, at der ikke længere var risiko for, at missilet ville ramme øen.

Japans regering oplyser, at varslingssystemet ved en fejl havde varslet, at missilet ville ramme nær øen.

Japans kystvagt siger også, at Nordkorea har affyret, hvad der kan være et ballistisk missil.

Hokkaido er Japans næststørste og nordligste ø.

Affyringen kommer, to dage efter at nordkoreanske statsmedie KCNA meldte om, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har beordret, at landet skal styrke sin krigsafskrækkelse.

Det skal ske på en "mere praktisk og offensiv" måde for at modstå, hvad Nordkorea kalder aggressive handlinger fra USA.

Nordkorea har kritiseret nylige fælles militærøvelser, som USA og Sydkorea har holdt for at eskalere spændingen i området.

/ritzau/Reuters