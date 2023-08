Nordkoreansk satellitopsendelse ender igen i fiasko

For anden gang har Nordkoreas opsendelse af en militær overvågningssatellit slået fejl.

Det skriver Nordkoreas statslige nyhedsbureau KCNA.

Raketten med satellitten om bord blev opsendt tidligt torsdag, men i dens tredje fase gik det galt.

Det er uklart, præcis hvad der er sket, men ifølge Nordkoreas rumfartsorganisation er der ikke tale om et alvorligt problem.

Vragresterne ventes muligvis at falde ned i Stillehavet nær Filippinerne.

Den forrige opsendelse i maj endte også i fiasko, da raketten styrtede ned i Det Gule Hav, som adskiller den koreanske halvø og Kina, med satellitten om bord.

Opsendelsen blev i første omgang rapporteret som en mulig missilaffyring. Fra Japan lød det, at Nordkorea havde affyret, hvad der "kunne være et ballistisk missil".

Det fik umiddelbart Japan til at beordre borgere i den nordlige del af landet til beskyttelsesrum. Sydkoreas hovedstad, Seoul, satte luftalarmerne i gang.

Begge lande ophævede kort efter begge varsler, da Nordkorea afklarede, at der var tale om en løfteraket og en overvågningssatellit.

Torsdagens opsendelse aktiverede også varslingssystemerne i Japan kort før klokken 04.00 lokal tid. Beboerne i præfekturet Okinawa blev opfordret til at søge dækning indendørs.

Omtrent 20 minutter senere udtalte den japanske regering, at missilet - eller raketten - var fløjet igennem på vej mod Stillehavet. På samme tidspunkt blev advarslen ophævet.

Under et efterfølgende pressemøde siger den japanske topembedsmand Hirokazu Matsuno, at sådanne opsendelser truer den regionale sikkerhed.

- Vi modsætter os og fordømmer Nordkorea på det kraftigste, lyder det.

Atombevæbnede Nordkorea siger på den anden side, at satellitten er nødvendig for at overvåge sydkoreanske og amerikanske styrker.

Ifølge analytikere er der markante fælles træk mellem udviklingen af interkontinentale ballistiske missiler, der kan bære atomsprænghoveder, og rumopsendelser.

