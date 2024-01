Nordkoreansk udenrigsminister besøger Putin i Rusland

Nordkorea og Rusland fortsætter med at sende signaler om et godt diplomatisk forhold.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, skal således tirsdag mødes med Nordkoreas udenrigsminister, Choe Son Hui, i Rusland.

Det oplyser talsmand for Kreml Dmitrij Peskov.

Choe Son Hui er for tiden på et tredages besøg i Ruslands hovedstad, Moskva.

Mødet finder sted, efter at Putin i efteråret mødtes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Rusland.

Netop mødet mellem de to statsledere er udgangspunkt for at udbygge det økonomiske, militære og politiske samarbejde. Det har Nordkoreas statslige nyhedsbureau, KCNA, skrevet.

Analytikere vurderer, at forholdet til Nordkorea har fået større betydning for Rusland under krigen i Ukraine, hvor Rusland internationalt er blevet mere isoleret.

- Nordkorea er vores tætteste nabo og partner, som vi udvikler samarbejdet med på alle områder, har Peskov udtalt.

Under besøget siger Choe Son Hui tirsdag, at forbindelserne mellem de to lande udvikler sig i overensstemmelse med den kurs, som blev udstukket af Putin og Kim Jong-un i efteråret.

Ifølge regeringstalsmanden Dmitrij Peskov håber Putin også snart på at besøge Nordkorea på invitation fra Nordkoreas leder. Peskov håber, at det vil ske i "en overskuelig fremtid". Men der er endnu ikke sat dato på et eventuelt besøg.

Det spirende forhold mellem de to lande har ført til bekymring i Vesten.

Blandt andet har der været beskyldninger om, at Rusland har affyret nordkoreanske ballistiske missiler i Ukraine.

Imens fortsætter Nordkorea selv med udviklingen af sit missilprogram.

Ifølge KCNA har Nordkorea senest afprøvet et nyt hypersonisk mellemdistancemissil med fast brændsel. Det har USA, Sydkorea og Japan fordømt.

