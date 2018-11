Nordkoreas Kim Jong-un kommer snart til Sydkorea

Ifølge Sydkoreas præsident er der udsigt til hektisk mødeaktivitet mellem Nordkorea og stormagter.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, kommer "snart" på besøg i Seoul.

Det oplyser Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i en tale i parlamentet torsdag, skriver nyhedsbureauet AP.

Hvornår besøget, der vil være det første nogensinde af en nordkoreansk leder, finder sted, fremgår ikke af Moons tale.

Præsidenten har tidligere sagt, at, at Kim Jong-un inden årets udgang vil besøge den sydkoreanske hovedstad.

Det skete, da de to ledere i september mødtes i Nordkoreas hovedstad, Pyongyang.

Moon oplyser også, at en aftale om et nyt topmøde mellem Nordkorea og USA er tæt på at falde på plads.

USA's præsident, Donald Trump, og Kim Jong-un, holdt i juni i Singapore et historisk topmøde mellem de to lande. Hovedemnet for mødet mellem de to statsledere var en atomafrustning på Den Koreanske Halvø.

Sydkoreas præsident oplyser desuden, at Kinas præsident, Xi Jinping, snart ventes at besøge Nordkorea, og Kim Jong-un har ifølge Moon Jae-in planlagt et besøg i Rusland inden for kort tid.

Anført af USA og Sydkorea forsøger det internationale samfund at overtale Kim Jong-un til at indstille Nordkoreas atomvåbenprogram, som er i strid med FN's konventioner.

Onsdag oplyste USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Kim Jong-un på et møde i Nordkorea for nylig garanterede ham, at FN-inspektører vil få adgang til to af landets vigtigste anlæg for prøveaffyringer af missiler og atomvåbentest.

