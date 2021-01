Nordkoreas Kim Jong-un skifter titel til generalsekretær

Nordkoreas leder kan fremover titulere sig som generalsekretær for det regerende parti.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har på en partikongres søndag fået ændret sin officielle titel fra formand for Koreas Arbejderparti til generalsekretær.

Det meddeler Nordkoreas statsmedie KCNA ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Kongressen godkendte ændringen enstemmigt.

- Alle de delegerede udtrykte fuld støtte med bragende klapsalver, beretter KCNA fra kongressen i hovedstaden Pyongyang ifølge AFP.

Analytikere siger, at ændringen har til hensigt at cementere Kim Jong-uns autoritet.

Kim Jong-un har siden sin magtovertagelse i 2011 efter sin fars død været stort set enerådende i landet.

I 2012 hædrede Koreas Arbejderparti hans afdøde far, Kim Jong il, ved at udnævne ham til "generalsekretær for evigt".

Ved partiets forrige kongres for fem år siden blev Kim Jong-un officielt tildelt formandstitlen.

/ritzau/