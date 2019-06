Nordkoreas leder har modtaget et godt brev fra Trump

Efter løfter fra Kina rækker nordkoreanerne aktivt ud til USA, siger politisk analytiker.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har meddelt, at han har modtaget et brev med "et fremragende indhold" fra USA's præsident, Donald Trump.

Det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA skriver, at Kim nu overvejer indholdet, som ikke er blevet offentliggjort.

Tidligere på måneden sagde Trump, at han havde modtaget et "dejligt" brev fra Kim Jong-un.

Rapporten om brevet fra Trump til Nordkorea kommer umiddelbart efter, at Kinas præsident, Xi Jinping, har været på et historisk besøg i Nordkorea. Under sit besøg roste den kinesiske leder Nordkorea for at dets påståede arbejde for atomnedrustning, og han opmuntrede til økonomiske reformer.

Det Hvide Hus afviser at kommentere, hvorvidt Trump har sendt et brev til Kim Jong-un i Pyongyang.

Analytikere siger, at Nordkoreas øjensynligt venlige signaler til USA er et udtryk for vilje til at søge efter et gennembrud i fastlåste forhandlinger.

- Kina har nøglen til det, som er vigtigst for Nordkorea - sikkerhedsgarantier og økonomisk udvikling, siger Koh Yu-hwan, som er professor ved Dongguk Universitet i Seoul.

- Efter at have modtaget løfter fra Kina vil nordkoreanerne aktivt række ud til USA, tilføjer professoren.

Der har for nylig været visse tegn på forbedringer af Nordkoreas stærkt kriseramte økonomi, som betyder, at mange af landets indbyggere lever på sultegrænsen. Landet er stadig stærkt afhængigt af fødevarehjælp fra især Kina.

Sydkorea sagde tidligere på ugen, at det vil sende 50.000 ton ris til Nordkorea gennem Verdensfødevareprogrammet under FN. Det er den anden hjælpepakke, som sydkoreanerne giver til nordkoreanerne i den seneste måned for at hjælpe nabolandet gennem endnu en krise med madmangel.

Xi besøgte Nordkorea op til weekenden på at historisk besøg på et tidspunkt, hvor både Kina og Nordkorea står over for udfordringer fra den amerikanske præsident.

Kim Jong-uns topmøde med USA's præsident i Hanoi i februar endte uden resultat.

/ritzau/AFP