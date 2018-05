Nordkoreas vilje til atomafrustning på halvø er uforandret

Under et møde med Ruslands udenrigsminister siger Kim Jong-un, at situationen skal løses "skridt for skridt".

Nordkoreas vilje til atomafrustning på den koreanske halvø forbliver "uforandret, konsistent og ufravigelig".

Det siger landets leder, Kim Jong-un, ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA.

Udtalelsen falder under et møde med den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, som er på besøg i det isolerede land.

Kim Jong-un tilføjer, at han håber, at relationerne mellem Nordkorea og USA samt atomafrustningen af den koreanske halvø begge kan løses "skridt for skridt".

Det forlyder desuden, at Kim og Lavrov på mødet er blevet enige om at øge udvekslingen og samarbejdet mellem Nordkorea og Rusland. De to er angiveligt blevet enige om at holde et bilateralt topmøde senere i år.

Mødet mellem Kim Jong-un og Sergej Lavrov finder sted, samtidig med at USA og Nordkorea forbereder et topmøde.

Det historiske topmøde var i første omgang planlagt til at finde sted 12. juni i Singapore, men blev aflyst af den amerikanske præsident, Donald Trump, efter en ophedet dialog mellem de to landes ledere.

Tirsdag bekræftede Donald Trump dog imidlertid, at et topmøde igen forberedes, og torsdag gentog han, at han håber, at det stadig er muligt at mødes med Kim Jong-un i Singapore den 12. juni.

/ritzau/Reuters