Nordmænd indsamler belønning til redningsmænd fra moské

Der er indsamlet mere end 134.000 norske kroner til de to mænd, der lørdag stoppede et angreb mod moské.

Norske privatpersoner har indsamlet mere end 134.000 norske kroner til de personer, der overmandede den unge mand, der lørdag gik til angreb på moskéen Al-Noor Islamic Center i Norge.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Beløbet svarer til omkring 100.000 danske kroner.

Målet med indsamlingen, som foregår på den norske tjeneste Splejs, er at sende de to redningsmænd, Mohamed Rafiq og Mohamed Iqbal, på pilgrimsrejse til Mekka.

Politiet mener, at det er den 21-årige nordmand Philip Manshaus, der lørdag gik til angreb mod moskéen i Bærum.

Politiet mener desuden, at han forinden dræbte sin 17-årige stedsøster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Han er derfor sigtet for både drab, drabsforsøg og terror.

- Vi vil lyse fred over mindet af terroristens dødsoffer, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, og ønsker at vise solidaritet med dem, som sørgede for, at det ikke blev til flere ofre, siger Elisabeth Norheim, som står bag indsamlingen.

- De fortjener kun det bedste, siger hun til NTB.

Efter angrebet er den 65-årige Mohamed Rafiq, der ifølge det norske medie VG kaldes "bedstefar" af menigheden, blevet hyldet for sit heltemod.

Ifølge øjenvidner fra moskéen fik han hurtigt et godt tag i den formodede gerningsmand, der ikke kunne vriste sig fri.

Han fik efterfølgende hjælp af Mohammed Iqbal. De to mænd var ifølge det norske medie NRK i håndgemæng med gerningsmanden i 20 minutter, før politiet ankom.

/ritzau/