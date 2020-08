Nordmakedonien får ny koalitionsregering

Parlamentet i Nordmakedonien godkendte søndag premierminister Zoran Zaevs regering med 62 ud af 120 stemmer.

Nordmakedonien har søndag fået en ny koalitionsregering med det socialdemokratiske parti SDSM i spidsen.

Det sker, efter at parlamentet har godkendt premierminister Zoran Zaevs regering.

Regeringen blev godkendt med 62 ud af 120 stemmer i parlamentet.

Premierministeren har siden midten af juli kæmpet for at få godkendt sin regering, efter at SDSM sikrede sig en snæver valgsejr over rivalerne på højrefløjen.

- En periode med orden, retfærdighed og disciplin er på vej, siger Zoran Zaev søndag i en tale i parlamentet.

I den nye regeringskoalition indgår også det største parti, der repræsenterer landets albanske minoritets befolkning, DUI.

Den nye regering blev godkendt efter to dages intense debatter.

Afstemningen markerer også slutningen på en otte måneder lang periode, hvor Nordmakedonien har været styret af en overgangsregering.

Overgangsregeringen skulle egentlig kun have ledet landet indtil april, hvor der var planlagt valg.

Men valget blev udskudt til juli på grund af coronapandemien.

/ritzau/AFP