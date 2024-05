Nordmakedoniens nye leder bruger landets gamle navn ved indsættelse

Da Nordmakedoniens første kvindelige præsident søndag blev indsat, efter at hendes parti havde sikret en valgsejr, valgte hun tilsyneladende at undlade at bruge landets forholdsvis nye navn.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I 2019 ændrede Makedonien navn til Nordmakedonien for at løse en politisk strid med Grækenland.

Gordana Siljanovska-Davkovas parti, det nationalistiske VMRO-DPMNE, modsatte sig aftalen og har nægtet at anerkende landets nye navn.

Søndag sagde den nye statsleder så, at hun ville "respektere forfatningen og lovene og vil beskytte Makedoniens suverænitet, territoriale integritet og uafhængighed".

- Jeg erklærer, at jeg vil varetage præsidentembedet for Makedonien på samvittighedsfuld og ansvarlig vis, lød det.

Landet afholdt parlaments- og præsidentvalg tidligere på ugen.

