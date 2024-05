Nordmakedonien får sin første kvindelige statsleder

Nordmakedoniens højreorienterede opposition står til en storsejr ved landets parlaments- og præsidentvalg onsdag.

Det viser foreløbige resultater.

Oppositionspartiet VMRO-DPMNE har opnået 34 procent af stemmerne med 23 procent optalt til parlamentsvalget.

Det socialdemokratiske regeringsparti SDSM har opnået 11,55 procent af stemmerne i de foreløbige resultater.

I kampen om den mere ceremonielle position som præsident bliver VMRO-DPMNE's kandidat, Gordana Siljanovska-Davkova, landets første kvindelige statsleder.

De foreløbige resultater viser, at hun har fået en overvældende sejr. Den nuværende præsident, Stevo Pendarovski, har erkendt sit nederlag.

- Resultaterne er tydelige. Jeg vil ønske tillykke med sejren til dem, der vandt, siger Pendarovski, som havde støtte fra SDSM.

Regeringen og oppositionen har i flere år været i konflikt om, hvordan man skal håndtere, at nabolandet Bulgarien blokerer vejen til EU-medlemskab.

I 2005 spirede optimismen, da landet fik status som EU-kandidatland.

Men 19 år efter er der ikke sket megen fremgang.

Dels mangler der økonomiske og juridiske former, og så har Grækenland og Bulgarien modsat sig et medlemskab.

Bulgarien har nægtet at støtte op om et medlemskab, medmindre Nordmakedonien i sin forfatning anerkender landets bulgarske mindretal.

Mens Pendarovski og SDSM egentlig erklærede sig klar til at acceptere dette krav, manglede der et flertal i parlamentet.

VMRO-DPMNE mener i stedet, at der først bør ske ændringer af forfatningen, efter at Nordmakedonien er blevet medlem af EU.

Også korruption og langsom økonomisk udvikling har bidraget til frustration med regeringspartiet hos vælgerne.

I 2019 ændrede Makedonien navn til Nordmakedonien for at løse en politisk strid med Grækenland. Der bor cirka to millioner mennesker i landet.

/ritzau/Reuters