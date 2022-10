Døde udlændinge under panik i Seoul tæller personer fra Kina, Norge, Iran og Usbekistan, oplyser brandchef.

Nordmand er blandt 19 døde udlændinge under panik i Seoul

Mindst 19 udlændinge er blandt 151 døde, efter at der opstod i panik i en stor folkemængde i Sydkoreas hovedstad, Seoul. Mange blev mast ihjel.

De 19 døde udlændinge tæller personer fra Norge, Iran, Usbekistan og Kina.

Det oplyser chefen for brandmyndighederne i Yongsan-distriktet i Seoul, Choi Seong-beom, ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap under et pressemøde søndag formiddag lokal tid.

Hvor mange der kommer fra de enkelte lande, fremgår ikke af Yonhaps artikel.

Det norske nyhedsbureau NTB har været i kontakt med udenrigsministeriet i Norge, som bekræfter, at nordmænd kan være indblandet i hændelsen.

- Vi har modtaget information, som peger i retning af, at norske statsborgere kan være berørt af den tragiske hændelse i hovedstaden Seoul, siger pressetalsperson for udenrigsministeriet Ane Haavardsdatter Lunde til NTB.

- Situationen er uoverskuelig, og dette arbejde kan tage tid.

Sent lørdag oplyser Udenrigsministeriet i Danmark til B.T., at der foreløbig ikke er meldinger om danskere blandt de omkomne eller sårede.

- Danskere, der har opholdt sig i det berørte område i Seoul, bør informere deres pårørende om, at de er i god behold, står der i et skriftligt svar til mediet.

Udenrigsministeriet i Danmark er natten til søndag ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser.

Det er ifølge politiet endnu uvist, præcis hvorfor panikken opstod i området Itaewon i Seoul.

Men for mange folk har været samlet i området, hvor der er meget byliv og mange smalle gader.

Den sydkoreanske præsident, Yoon Suk-yeol, har erklæret landesorg søndag.

Han udtrykker sorg på ofrenes vegne. Mange af dem var teenagere og folk i 20'erne. Derudover ønsker han, at de kvæstede kommer sig hurtigt.

- Dette er i sandhed tragisk, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- En tragedie og en katastrofe, som ikke burde finde sted, er sket i midten af Seoul.

