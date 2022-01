Trods milliardstor ordning er norske forbrugeres elregninger stadig høje. Regeringen er åben for justeringer.

Norge åbner for at betale endnu mere af borgeres elregning

Selv om den norske regering har afsat fem milliarder norske kroner (knap 3,7 milliarder danske kroner) til at afbøde høje energipriser, så rammes de norske forbrugere alligevel af skyhøje elregninger.

Regeringen er derfor under pres fra flere kanter, herunder organisationer og forbrugere, for at forbedre ordningen.

Det skriver norsk TV 2, som blandt andet har talt med en familie fra byen Gjøvik. De modtog i december en elregning, som var syv gange højere end året før.

Den statslige ordning indebærer, at halvdelen af prisen - ud over en spotpris på 70 øre per kilowatt - bliver fratrukket regningen. Staten betaler altså godt halvdelen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Organisationen Huseierne kræver, at staten øger sin andel fra 55 procent til 75 procent.

Over for kanalen åbner Olie- og Energiministeriet for at se på, om statens del af de ekstraordinært høje udgifter skal øges.

- Det er svært at udelukke noget.

- Men det er en ordning, som er sat sammen på rekordtid, og det er naturligt, at vi ser, hvordan den fungerer, før vi foretager ændringer, siger statssekretær Amund Vik fra Arbeiderpartiet.

Tal fra den norske vand- og energimyndighed, NVE, viser, at 1,9 millioner husholdninger får bidrag til staten til at betale elregningen for december.

Der er omkring 2,5 millioner private husholdninger i Norge.

Herhjemme præsenterede regeringen en varmepakke i november. Den skal hjælpe ældre, kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der kan have svært ved at betale større uforudsete energiregninger.

/ritzau/