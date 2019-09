Norge advarer mod truslen fra højreekstremister

Ifølge politiets efterretningstjeneste i Norge er der støtte til terror fra flere norske højreekstreme.

Politiets Sikkerhetstjeneste i Norge (PST) oplyser, det har bemærket en negativ udvikling, når det gælder truslen fra højreekstremister.

Man vil ikke udelukke, at ekstremister vil gøre forsøg på at udøve terror i Norge.

- Terrorangrebet mod to moskéer i New Zealand 15. marts vil inspirere til flere højreekstremistiske angreb i Vesten det kommende år, skriver PST i sin nye trusselsvurdering.

Der henvises til en højreekstremists angreb i byen Christchurch, som kostede over 50 livet.

Ifølge PST vil internationale netsider, hvor også nordmænd er aktive, fortsat blive brugt til at dele manifester, propaganda og anbefalinger til teror af højreekstrem karakter.

Flere norske højreekstremister har i 2019 udtrykt støtte til personen bag angrebene i Christchurch.

Der har også været udtrykt støtte til en tilsyneladende norsk højreekstremist, som i sidste måned bevæbnet trængte ind i en moské i Bærum ved Oslo. Han mistænkes for at have haft planer om at dræbe så mange, han kunne. Han blev overmandet af troende i moskéen.

Det viser ifølge PST, at terrorisme har støtte blandt flere højreekstreme grupper i Norge.

