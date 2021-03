Norge afviser ny undersøgelse af platform-uykke i 1980

Ny rapport: Intet bevismateriale findes i sag om platformen Alexander Kiellands kæntring for over 40 år siden.

Der ikke er grund til at foretage en ny undersøgelse af årsagerne til platformen Alexander Kiellands kæntring for over 40 år siden.

I Norge meddelte Riksrevisjonen i en ny rapport tirsdag, at den vurderer,

Ulykken den 27. marts 1980 var den største industrielle ulykke i Norge. 123 mennesker omkom. 89 blev reddet.

Boligplatformen kæntrede, da et af platformens fem ben blev revet af i høj sø. Ulykken skete i Ekofiskfeltet i Nordsøen.

I den nye rapport hedder det, at "der er ringe sandsynlighed for, at en ny undersøgelse vil kunne bringe væsentlige nye informationer frem om årsagerne til Alexander Kielland-ulykken".

Undersøgelsen viser, at store dele af det tekniske bevismateriale er forsvundet.

Rigsrevisionen i Oslo siger, at det er en svaghed i de undersøgelser, der er foretaget, at de involverede private selskaber ikke er kortlagt tilstrækkeligt.

Undersøgelseskommissionen i Norge konkluderede i 1981, at det var en svejsefejl fra det franske værft CFEM i Dunkerque, som byggede platformen i 1976, som var årsagen til ulykken.

Franskmændene nedsatte en kommission, som i 1985 konkluderede, at årsdagen til kæntringen skyldtes flere årsager.

Det franske værft mente, at platformen var blevet anvendt på en forkert måde og var blevet belastet på en forkert måde. En svejsefejl var en medvirkende årsag til kæntringen, men ikke afgørende for havariet.

I maj 2019 blev det afgjort, at Riksrevisjonen skulle gennemgå myndighedernes behandling af ulykken. Stortinget vedtog i juni samme år, at undersøgelsen skulle gennemføres.

