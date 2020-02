Norge bekræfter første coronatilfælde

En kvinde i Nord-Norge, som har været i Kina, er testet positiv for coronavirus i Norge.

For første gang er det nye coronavirus onsdag påvist i Norge. En kvinde fra Tromsø i Nord-Norge, som har været i Kina, er testet positiv for virusset.

Det bekræfter Det Norske Institut for Folkesundhed (FHI) på en hasteindkaldt pressekonference onsdag aften.

Den smittede kvinde menes ikke at udgøre en smitterisiko.

- Personen isoleres hjemme hos sig selv efter at være kommet hjem fra Kina i weekenden, meddeler Line Vold, som er afdelingsinspektør i instituttet, som er et regeringsorgan og et forskningsinstitut.

- Personen er frisk og udviser ingen symptomer. Der er tale om svagt positivt prøveresultat. Vi vurderer, at smitterisikoen som meget lidt sandsynlig, siger hun videre.

En tidligere analyse var negativ.

- Analysemetoden er så følsom, at den også kan påvise døde virus, siger Vold.

FHI er Norges nationale institut for folkesundhed og er underlagt sundhedsministeriet.

Frem til tirsdag var der taget 100 prøver hos nordmænd, som kunne være smittet. Virusset er ikke blevet påvist hos nogen af dem.

Der arbejdes i Oslo med en opsporing af mulige kontakter, som den smittede har haft.

Kvinden har været i udbrudsområdet ved Wuhan i Kina.

Tidligere onsdag blev det kendt, at en nordmand, som studerer i Firenze i Italien, er indlagt på sygehus med coronasmitte. Personen har milde symptomer.

De seneste dage er virusset konstateret spredt til flere europæiske lande.

Tre nordmænd blev fredag hentet hjem fra Wuhan i Kina. Dagen efter meddelte sundhedsministeriet, at ingen af dem var smittet.

Vold ønsker ikke at svare på, om kvinden, som nu er bekræftet smittet, var blandt de tre, som blev hentet hjem fra Kina.

/ritzau/NTB