Norge: Britisk variant øger markant risiko for indlæggelse

Der er 2,6 gange større risiko for, at man skal indlægges, hvis man bliver smittet med den britiske coronavariant frem for det oprindelige virus.

Det viser et studie fra Norges sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI). Det skriver NRK, den norske pendant til DR i Danmark.

Den britiske variant er mere smitsom end det oprindelige virus og er den dominerende i eksempelvis Norge og Danmark.

- Personer, der er smittet med den britiske variant, kan kædes sammen med en 2,6 gange højere risiko for at blive indlagt på hospital med covid-19 som hovedårsag til indlæggelsen, siger Line Vold, afdelingsdirektør ved FHI.

FHI's studie viser desuden, at den britiske variant også kan føre til alvorlige sygdomsforløb hos unge og voksne under 40 år.

- Risikoen er stadig lav i de yngre aldersgrupper, men den er øget noget i alle aldersgrupper fra 20 år og opefter. Der har vi så tilpas mange data, at vi godt kan lægge noget i opgørelserne, siger Line Vold.

I begyndelsen af marts var over 70 procent af alle coronatilfælde i Norge med den mere smitsomme variant, der først blev fundet i Storbritannien.

/ritzau/