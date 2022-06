Norge donerer rullende artillerikanoner til Ukraine

Norge har doneret haubitser af typen M109 og tilhørende artillerigranater til Ukraine.

Udviklingen i krigen gør det nødvendigt at donere tungere materiel og våbensystemer, siger forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

De 22 artillerikanoner er allerede leveret. Men af hensyn til sikkerheden har det norske forsvarsministerium ikke villet oplyse om forsendelsen før nu, rapporterer norsk tv NRK.

- De ukrainske styrker er afhængig af vestlige støtte i form af militært materiel og våben. Så de kan stå imod de russiske angreb siger Arild Gram.

Den norske regering besluttede i februar at donere op mod 2000 panserværnsvåben af typen M72 til at blive indsat i krigen i Ukraine. De rullende artillerikanoner M-109 er en udvidelse af våbenstøtten til den ukrainske hær.

Norge har i forbindelse med forsendelsen af de nye våben haft ukrainske soldater til træning i Tyskland, så de kan håndtere de nye våben. Det oplyser forsvarsministeriet i Oslo i en pressemeddelelse.

At de nye våben var nået frem, fremgik allerede lørdag aften i et Facebook-opslag fra Ukraines forsvarschef, Valerij Zaluzjnij.

- Jeg er taknemmelig over for det norske folk, skrev han og takkede for de norske artillerikanoner.

Ifølge Zaluznij er de nye våben allerede taget i brug.

- De er allerede ved frontlinjen. De rammer deres mål med stor nøjagtighed og ødelægger fjenden, fortalte han.

Ukraine bekræftede i slutningen af maj, at det var i gang med at modtage Harpoon-missiler fra Danmark.

Det er missiler, der vil være i stand til at ramme russiske krigsskibe i Sortehavet.

Hjemme i Danmark var der et bestemte Harpoon-missil, som i 1982 blev herostratisk berømt.

Det var det såkaldte hovsa-missil, som ved en teknisk fejl blev affyret fra et dansk krigsfartøj under en øvelse i Kattegat.

Missilet, der var ude af kontrol, slog ned i et sommerhusområde i Lumsås på Sjællands Odde. Ingen kom til skade, da det 500 kilo tunge missil eksploderede, men flere sommerhuse blev smadret.

/ritzau/