Norge dropper AstraZeneca og rykker unge frem i vaccinekø

Efter anbefaling fra eksperter stopper Norge brug af AstraZeneca-vaccine. Johnson & Johnson gøres frivillig.

Norge tager AstraZeneca-vaccinen ud af sit vaccinationsprogram. Det bekræfter statsminister Erna Solberg på et pressemøde onsdag aften. Tidligere på dagen erfarede avisen VG, at vaccinen ville blive skrottet.

Coronavaccinen fra Johnson Johnson er fortsat på pause, men gøres frivillig.

Både det norske Folkehelseinstituttet og et ekspertudvalg har anbefalet, at begge vacciner fjernes fra vaccinationsprogrammet.

Norge suspenderede brugen af AstraZeneca-vaccinen 11. marts.

I Danmark er begge vacciner taget ud af programmet. Et politisk flertal har dog besluttet, at borgerne gennem en tilvalgsordning kan få mulighed for alligevel at lade sig vaccinere med en af de to.

Det er alvorlige bivirkninger i form af en sjælden type blodpropper, der har ført til bekymringerne om vaccinerne.

I både Norge og Danmark benyttes i øjeblikket to vacciner. Det drejer sig om vaccinerne fra Moderna og Pfizer/BioNTech. De bygger begge på en anden teknologi end de to, der er fjernet fra det offentlige vaccinationsprogram.

I Norge har 138.300 mennesker fået deres første dosis med vaccinen fra AstraZeneca. Det er blevet besluttet, at de vil få tilbud om en anden vaccine som dosis nummer to.

Onsdag siger Erna Solberg også, at unge nordmænd i alderen 18-24 år vil få tilbudt en vaccine tidligere end oprindeligt planlagt.

- Regeringen løfter de unge frem i vaccinekøen, fordi smitten er størst blandt de unge. Unge voksne har mere social kontakt end ældre voksne og bidrager mere til smittespredningen, siger Solberg.

/ritzau/NTB