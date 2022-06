Norge dropper helikoptere og vil have pengene tilbage

Norge er så utilfreds med sine helikoptere NH90, der er fremstillet i Europa, at regeringen nu vil returnere dem og kræver fem milliarder norske kroner tilbagebetalt.

Det bekræfter forsvarsminister Bjørn Arild Gram fredag. Helikopterne er med øjeblikkelig virkning taget ud af drift, skriver nyhedsbureauet NTB.

- Vi har nu gennemført en grundig vurdering af, om det er muligt at få en reel operativ nytte med NH90 ved at iværksætte yderligere tiltag fra forsvarssektorens side. Konklusionen var negativ, siger han.

Han henviser til en række mangler ved helikopterne. Blandt andet de mange forsinkelser ved leveringen, antal fejl på helikopterne og tidskrævende vedligeholdelse, der har gjort, at helikopterne er ekstremt dyre i drift.

De fem milliarder norske kroner, som Norge kræver tilbage, svarer til 3,65 milliarder danske kroner.

Helikopterne blev bestilt hos selskabet NHI for over 20 år siden til levering fra 2005 til 2008. Men Norge mangler forsat at få leveret den sidste af de 14 helikoptere, der blev bestilt.

Det har tidligere været fremme, at NH90-helikopterne er meget dyrere i drift, end de danske Seahawk-helikoptere.

Aftenposten skrev i 2019, at en flyvetime med NH90 kostede cirka 200.000 danske kroner, mens de danske Seahawks kostede 30.000 kroner.

Da Norge bestilte de 14 NH90 i 2001, var de beregnet til at blive brugt af kystvagten og norske fregatter. Men i 2018 havde man kun modtaget otte af de 14 helikoptere, og seks af dem kunne kun bruges til træning.

Bag NHI står blandt andet Airbus Helicopters og det italienske Leonardo (tidligere kaldet AgustaWestland).

/ritzau/