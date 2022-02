Norge får ønske til Taliban opfyldt: Aktivister er løsladt

Norge krævede under Taliban-besøg i januar, at kvindelige aktivister skulle løslades, hvilket nu er sket.

To kvindelige aktivister, der blev arresteret af bevæbnede mænd i Afghanistan i januar efter at have deltaget i protester for kvinders rettigheder, er de seneste dage blevet løsladt.

Det skriver BBC og nyhedsbureauet AFP.

Kvinderne ved navn Parwana Ibrahimkhel og Zaryabi Paryani blev anholdt 19. januar.

Få dage forinden havde de sammen med flere andre kvinder demonstreret mod Taliban-styret i landet og krævet, at kvinder og piger skal have ret til at arbejde og gå i skole.

Natten til søndag dansk tid skriver BBC, at Zaryabi Paryani er blevet løsladt igen. Det bekræfter to kilder over for mediet.

Det sker, to dage efter at Parwana Ibrahimkhel blev frigivet.

Taliban har gentagne gange afvist at have haft noget med anholdelserne at gøre.

Fredag kunne et af Ibrahimkhels nære familiemedlemmer dog fortælle til AFP, at hun var blevet løsladt efter at have været tilbageholdt af Taliban i ugevis.

- Vi bekræfter, at Parwana er blevet løsladt i dag (fredag, red.). Hun har været tilbageholdt af regeringen, sagde familiemedlemmet, der ikke ønskede at få sit navn frem.

Flere kilder har ifølge AFP bekræftet, at Parwana Ibrahimkhel har det godt under omstændighederne. Zaryabi Paryanis tilstand kendes ikke, skriver BBC.

Løsladelserne vil formentlig blive budt velkommen i Norge, der i slutningen af januar havde en Taliban-delegation på besøg til forhandlinger med FN, EU og en række vestlige lande.

Efter afslutningen på møderne sagde udenrigsminister Anniken Huitfeldt til det norske nyhedsbureau NTB, at Norge havde bedt Taliban om at løslade de to kvindelige aktivister.

I forbindelse med anholdelserne af Parwana Ibrahimkhel og Zaryabi Paryani blev fire af de to kvinders familiemedlemmer også taget med. Deres skæbne er fortsat uvis.

Det samme er tilfældet for to andre kvindelige aktivister ved navn Zahra Mohammadi og Mursal Ayar, der ifølge FN's mission i Afghanistan blev anholdt af Taliban i ugerne efter.

Efter Talibans magtovertagelse i august har kvinder fået stærkt begrænsede rettigheder og må ikke uddanne sig. Kvinder må heller ikke rejse, medmindre de er ledsaget af et mandligt familiemedlem.

Taliban havde ellers lovet et blidere og mere rummeligt styre end det regime, som Taliban indførte i Afghanistan i 1990'erne.

Lokale myndigheder er blevet overtalt til at genåbne skoler. Mange piger er stadig dog afskåret fra alt andet end den mest basale skolegang.

/ritzau/