Norge følger Danmark og stopper for fly fra Storbritannien

Alle ankomne fra Storbritannien til Norge inden for de seneste to uger skal testes, oplyser minister.

Norge stopper ligesom Danmark alle indflyvninger fra Storbritannien i to døgn. Tiltaget træder i kraft øjeblikkeligt.

Det sker, efter at der er fundet en ny coronavariant i Storbritannien, som menes at være mere smitsom.

Det oplyser den norske regering i en pressemeddelelse.

- Vi må sikre, at virusvarianten, som er påvist i Storbritannien i mindst mulig grad spreder sig til Norge. Derfor standser vi nu direkte flyvninger fra Storbritannien og strammer tiltag for rejsende fra dette område.

- Det er i tråd med de råd, vi har fået fra sundhedsstyrelsen, siger sundheds- og omsorgsminister Bent Høie i meddelelsen.

I tillæg til standsningen af fly fra Storbritannien indføres flere tiltag over for indrejsende fra landet frem til 10. januar. En hovedregel om karantæne i ti døgn ved ankomst gælder fortsat.

Dertil er det et krav, at indrejsende fra Storbritannien får en coronatest inden for et døgn efter ankomst. Derefter skal de have en ny test tidligst syv dage senere.

Alle, som er kommet til Norge fra Storbritannien inden for de seneste to uger, skal også have en coronatest.

- Det er rigtig vigtigt, at alle, som er ankommet fra Storbritannien de sidste 14 dage, bliver testet og efterlever reglerne, siger Bent Høie.

Mandag 14. december meddelte den britiske regering, at der er fundet en ny variant af covid-19, der går under betegnelsen N501Y.

Lørdag viste foreløbige resultater fra en særlig britisk virusgruppe, Nervtag, at den var op til 70 procent mere smitsom end den gængse covid-19.

N501Y er ikke mere dødelig, og den foreløbige konklusion er, at den reagerer på vacciner.

Sverige har endnu ikke meldt ud, om den nye virusvariant får konsekvenser for indrejsende fra Storbritannien.

/ritzau/