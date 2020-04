Norge forbyder arrangementer med over 500 frem til september

Ligesom i Danmark bliver flere festivaler over sommeren aflyst i Norge som følge af regeringens coronatiltag.

Norge har lørdag forlænget sit forbud mod arrangementer med over 500 personer frem til den 1. september.

Det siger kulturminister Abid Raja på et pressemøde ifølge NRK.

Det betyder, at flere af sommerens norske festivaler må aflyses - ligesom det er tilfældet i Danmark. Hidtil har forbuddet varet frem til 15. juni.

Kulturministeren oplyser, at der torsdag vil blive informeret om, hvordan det ser ud med arrangementer med under 500 personer.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), meddelte 6. april, at et forbud mod store forsamlinger varer frem til og med august. Det har ført til aflysninger af de festivaler, der skulle have været afholdt over sommeren.

Tidligere denne uge præciserede regeringen, at grænsen for store forsamlinger går ved flere end 500 personer.

Blandt de norske begivenheder, der rammes af forbuddet, er Øyafestivalen, Stavernfestivalen, Buktafestivalen og Palmesus.

- Vi må indrømme, at forbuddet ikke kommer som nogen overraskelse, og vi støtter myndighedernes afgørelse, om at sikkerhed og sundhed kommer i første række, siger daglig leder for Øyafestivalen Tonje Kaada.

- Alligevel er det med et tungt hjerte, at vi nu må meddele, at der ikke bliver nogen Øyafestival i 2020, siger hun i en pressemeddelelse.

Festivalen skulle have været afholdt i august.

Også den traditionsrige fodboldturnering Norway Cup bliver aflyst.

- Det er virkelig trist - særligt for en så vigtig turnering, hvor både det sportslige og det sociale er i fokus, siger Pål Bjerketvedt, der er generalsekretær i Norges Fodboldforbund, til norske VG.

Det er første gang siden 1976, at der ikke bliver spillet Norway Cup.

/ritzau/