Norge forbyder salg af energidrikke til børn under 16 år

Det er nu ikke længere muligt for børn og unge under 16 år lovligt at købe energidrikke i de norske supermarkeder.

Det har et flertal i Stortinget besluttet, skriver NTB.

Derudover er en række partier blevet enige om et forbud mod markedsføring af usund mad og drikke rettet mod børn og unge under 18 år. De nye forbud er en del af en folkesundhedsrapport i Norge.

Arbejderpartiets Cecilie Myrseth betegner tiltagene som gode og nødvendige.

- Mængden af annoncering, som børn og unge bliver udsat for, påvirker spisevaner og sundhed - og flere og flere børn bliver ramt af overvægt. Så vi er nødt til at sætte ind, hvor vi kan, for at beskytte og forebygge, siger hun ifølge NTB.

I Danmark er der ingen aldersgrænse for salg af energidrikke.

Det er dog lovpligtigt for producenter af drikke- og fødevarer med højt koffeinindhold at skrive på emballagen: "Bør ikke indtages af børn eller gravide".

Fødevarestyrelsen fraråder, at børn drikker energidrikke. Unge tåler højst en lille dåse energidrik om dagen svarende til 25 centiliter. Men det gælder kun, hvis de ikke får koffein fra cola, kaffe eller te.

Der er enkelte dagligvarebutikker i Danmark, som selv har indført aldersgrænse på køb af energidrikke med højt koffeinindhold.

Det er blandt andet Lidl, som siden september 2018 har haft en regel om ikke længere at sælge energidrikke med højt indhold af koffein og sukker til børn og unge under 16 år.

Større dagligvarevirksomheder som Salling og Coop har tidligere meldt ud, at de vil afvente en politisk beslutning, før de indfører et forbud.

Der har også tidligere været stillet borgerforslag om et forbud mod salg af energidrikke til børn i Danmark. Og enkelte partier har for år tilbage meldt ud, at de mente, det burde forbydes.

Det er dog endnu ikke kommet til mere konkrete forslag i Danmark.

/ritzau/