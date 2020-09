Norge forlænger rejserestriktioner frem til januar næste år

Norske borgere frarådes rejser til lande, der har for høj smitte, frem til januar 2021.

Smitten er fortsat høj i mange lande verden over, og Norge har nu besluttet at forlænge landets globale rejseråd frem til 15. januar 2021.

Det oplyser Norges Udenrigsministerium i en pressemeddelelse.

Det betyder, at befolkningen frarådes ikke-nødvendige rejser til de lande, der overskrider Norges grænse for coronasmitte.

Ordningen stod til at udløbe 1. oktober.

Norge fraråder i øjeblikket ikke-nødvendige rejser til alle lande, mens få landes borgere må rejse til Norge uden at gå i karantæne.

Det drejer sig i øjeblikket om borgere fra Letland, Grønland og dele af Finland og Sverige.

Norge vil fortsætte med at overvåge tallene for smitte. Dermed kan lande med lav smitte fortsat undtages fra ordningen, fremgår det.

- Vi er fortsat langt fra normaltilstand, og smittesituationen ændrer sig raskt.

- Derfor vælger vi at videreføre det globale rejseråd, som fraråder rejser, som ikke er strengt nødvendige, til alle lande, udtaler Norges udenrigsminister, Ine Eriksen Søreide, i meddelelsen.

Borgere der rejser til Norge fra de lande, der ifølge Norge har for høj smitte, skal gå i ti dages karantæne.

Island, Litauen, regionen Västerbotten i Sverige og to regioner i Finland er netop tilføjet til listen, fremgår det af pressemeddelelsen. Ændringen træder i kraft 26. september.

Danmark følger den samme ordning, hvor Udenrigsministeriet overvåger smittespredningen i lande verden over for at vurdere, om landene skal være åbne eller lukkede for danske rejsende.

Torsdag blev Storbritannien tilføjet til lande, hvor ikke-nødvendige rejser frarådes til. Danmark opdaterer sin rejsevejledning hver torsdag.

Storbritannien har den seneste uge registreret flere end 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

Det er de danske myndigheders grænse for, hvornår et land skifter fra gul til orange farve.

Gul betyder, at rejsende skal udvise forsigtighed. Orange betyder, at ikke-nødvendige rejser til destinationen frarådes.

Storbritannien gengældte torsdag aften den danske manøvre, så britiske borgere nu også frarådes ikke-nødvendige rejser til Danmark, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Belgien har torsdag aften indført krav om syv dages karantæne og et negativt testresultat, hvis borgere fra Region Hovedstaden rejser til landet. Det oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

/ritzau/