Norge fortsætter omfattende brug af landets oliekroner

Coronapandemien betyder fortsat, at Norge gør større indhug end normalt i landets oliefond.

Den norske regering lægger i et revideret statsbudget op til at bruge over 400 milliarder norske oliekroner for andet år i træk.

Det fremgår tirsdag på regeringens hjemmeside.

Mere præcist så drejer det sig om 402,6 milliarder norske kroner fra landets oliefond. Sidste forår lød budgettet på 419,6 milliarder norske kroner.

Det lille fald fra sidste år er et tegn på, at man forventer, at den norske økonomi finder fodfæste igen i de kommende måneder. Blandt andet fordi flere og flere bliver vaccineret.

Budgettet på godt 400 milliarder norske kroner er dog alligevel næsten 90 milliarder norske kroner højere, end hvad vurderingen lød i efteråret.

Det er også højere, end hvad der normalt må bruges af oliefondens værdi.

Loftet er dog fleksibelt, og det er meningen, at staten skal kunne bruge flere penge i krisetider - såsom den nuværende coronakrise.

