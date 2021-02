Norge fraråder alle rejser til udlandet indtil efter påske

De globale rejseråd i Norge er blevet forlænget fra 1. marts til 15. april. Alle udlandsrejser frarådes.

Der går mere end to måneder, før nordmænd igen kan tillade sig at drømme om at tage på ferie i udlandet.

Det står klart, efter at Norges udenrigsministerium tirsdag har opdateret sine rejseanbefalinger - de såkaldte globale rejseråd.

I en pressemeddelelse fremgår det, at alle rejser, som ikke er strengt nødvendige, frarådes frem til torsdag den 15. april. Det er en forlængelse på halvanden måned fra den hidtidige dato 1. marts.

- Den globale smittesituation, nye tiltag med relation til det muterede virus, kapacitet i forskellige landes sundhedsvæsen og andre landes rejserestriktioner er faktorer, der ligger til grund for den nye beslutning, som regeringen har taget, lyder det fra udenrigsministeriet.

Opdateringen betyder blandt andet, at påsken, der falder i begyndelsen af april, kommer til at foregå i eget land for nordmændenes vedkommende.

I Danmark frarådes alle unødvendige rejser foreløbigt frem til 28. februar.

