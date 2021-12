Norge frygter op mod 300.000 coronasmittede hver dag

Den norske sundhedsstyrelse, Folkehelseinstituttet (FHI), advarer mandag om en potentiel smittebombe, hvis ikke den nuværende udvikling bremses.

I en ny risikovurdering af den nye Omikron-variant lyder det således, at op mod 300.000 personer potentielt kan ende med at blive smittet dagligt.

- Omikron-varianten vil allerede i december forårsage en bølge med mange syge, mange indlæggelser, betydelig belastning på sundhedsvæsnet og betydelig belastning på samfundet gennem blandt andet udbredt sygefravær.

- I et foreløbigt scenarie regner vi med, at der om tre uger kan være op mod 90.000 til 300.000 tilfælde per dag og 50 til 200 indlæggelser per dag, hvis tiltagene ikke bremser epidemien betydeligt, skriver FHI.

Omikron-varianten blev første gang registreret i det sydlige Afrika. Den frygtes at være særligt smitsom i forhold til andre udgaver af coronavirus.

- Selv hvis Omikron-varianten skulle give mindre alvorlig sygdom hos den enkelte, så vil den store spredning alligevel føre til betydeligt flere indlæggelser end i dag, lyder det i risikovurderingen.

Der er mandag 358 personer indlagt på hospitalet med coronavirus i Norge. Det er det højeste antal under hele pandemien, oplyser den norske sundhedstjeneste Helsedirektoratet ifølge avisen VG.

Det er samtidig 27 personer flere end søndag, hvor der også blev sat rekord.

Ifølge VG bliver der mandag holdt møde mellem FHI, Helsedirektoratet, sundheds- og omsorgsministeriet samt kommunerne.

Her bliver det ifølge VG diskuteret nye coronatiltag. De kan potentielt allerede blive offentliggjort på et pressemøde mandag aften, skriver avisen.

/ritzau/