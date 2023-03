Norge giver milliardstøtte til velfærdsydelser i Ukraine

Norge har sat to milliarder norske kroner - svarende til omkring 1,31 milliarder danske kroner - af til støtte til Ukraine.

Pengene skal hjælpe den ukrainske stat med at drive skoler og sygehuse og udbetale pension.

- Ukrainske myndigheder har brug for vores hjælp for at kunne fortsætte med at levere grundlæggende ydelser som skole, sundhed og pension til befolkningen, siger Jonas Gahr Støre, der er statsminister i Norge.

- Vi skal sørge for, at pengene når dem hurtigt.

De to milliarder kroner kommer fra Nansen-programmet, som blev vedtaget i Norges parlament i februar i år.

I programmet vil Ukraine blive støttet med i alt 75 milliarder norske kroner de kommende fem år. 75 milliarder norske kroner svarer til omkring 49 milliarder danske kroner.

- Vi ved, at Ukraine har et akut behov for penge. Samtidig bidrager vi til reformer, der danner grundlag for økonomisk vækst fremover, genopbygning og europæisk integration, siger Anniken Huitfeldt, der er udenrigsminister i Norge.

Ukraine er langt fremme med digitale bankydelser, og derfor bliver det ikke svært at kontrollere, at pengene bliver brugt på klart definerede formål, lyder det fra den norske regering.

Desuden skal landet dække sit underskud for at kunne få en aftale om en ny omfattende støtteordning fra Den Internationale Valutafond (IMF).

- God koordinering med EU og andre lande, der støtter Ukraines frihedskamp er helt nødvendig for at hjælpe Ukraine bedst muligt, siger den norske udenrigsminister.

Tidligere på ugen indgik et bredt flertal i Folketinget herhjemme en aftale om en Ukraine-fond.

Fonden består af syv milliarder kroner i år. Pengene skal målrettes Ukraines behov og ønsker.

5,4 milliarder kroner af Ukraine-fonden kommer til at gå til militær støtte i Ukraine.

1,2 milliarder bliver sat af til civil støtte, mens de resterende 400 millioner kroner skal bruges på at støtte erhvervsindsatser.

/ritzau/NTB