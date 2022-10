Norge hæver militært beredskab: Ingen konkret trussel

Det norske forsvar øger sit beredskab fra tirsdag, oplyser den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, på et pressemøde tirsdag ifølge norske medier.

- Vi står i den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation i flere årtier, siger Jonas Gahr Støre ifølge NRK på pressemødet.

Niveauet hæves fra fase nul til fase et ifølge NRK. Fase nul er en normalsituation. I fase et arbejder det norske forsvar med at skaffe sig et overblik og en forståelse af situationen.

Fase et til fire dækker over forskellige faser af fredstid. Fase fem er en aktiv operation. Den sjette og sidste fase er en overgang tilbage til normalsituationen.

- Der er ingen indikationer på, at Rusland vil udvide sin krigsførelse til andre lande. Men den øgede spænding gør, at vi er mere udsat for både trusler, efterretninger og påvirkning, siger Jonas Gahr Støre ifølge nyhedsbureauet NTB.

- Det gør det nødvendigt for alle Nato-lande at være mere på vagt.

- Der er ingen grund til at tro, at Rusland vil involvere Norge direkte i krigsførelsen, men vi må være mere på vagt.

På pressemødet peger Jonas Gahr Støre på de droner, der er observeret forskellige steder i Norge, og eksplosionerne på Nord Stream-gasledningerne som årsager til at være mere på vagt.

/ritzau/