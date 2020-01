Norge har fået ny mindretalsregering med 20 ministre

En ny koalition er dannet i Norge, efter at Fremskrittspartiet forlod regeringen.

Norges statsminister, Erna Solberg, præsenterede fredag sin nye mindretalsregering på Slotspladsen i Oslo, hvor flere opretholdt en tradition med at dele blomster ud på en regerings første dag.

Den nye koalition er dannet, efter at Fremskrittspartiet (FrP) er trådt ud af regeringen. Det skete efter en strid om en norsk-pakistansk kvinde, som sammen med sine to børn blev hentet hjem til Norge fra en flygtningelejr i Syrien. Kvinden havde støttet Islamisk Stat.

Den nye formindskede koalition består af Solbergs konservative parti, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF).

I den nye konstellation har Høyre 12 ministre, mens Venstre og Kristelig Folkeparti fik hver fire ministerposter.

13 af de 20 ministerposter er gået til politikere, som tidligere har haft regeringsposter. Blandt de nye ansigter er Venstres Abid Raja (kultur- og ligestillingsminister), KrF's Knut Arild Hareide (trafikminister) og Høyres Tina Bru (olie- og energiminister).

Den nye kulturminister, Abid Raja, og den nye trafikminister, Knut Arild Hareide, var blandt dem, som fik flest blomster.

De havde begge svært ved at bære alle de buketter, som de havde fået.

Den 33-årige Tina Bru fra Solbergs parti har fået den vigtige post som olie- og energiminister. Også den nye finansminister, Jan Tore Sanner, er fra Høyre. Det samme gælder udenrigsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Partileder Siv Jensen og resten af FrP-politikerne forsvandt fra Slotspladsen via en bagvej. Partiet havde syv ministerposter i den tidligere regering under Erna Solberg.

– Nu er FrP ude af regeringen, og Norge har en mindretalsregering. Det giver flere åbne diskussioner og debatter i Stortinget, uden at alt er bestemt på forhånd, pointerede Solberg på en pressekonference.

– I Norge har vi en tradition for, at flere partier finder sammen for at finde gode løsninger. Det er Norge, når det er allerbedst, sagde hun.

