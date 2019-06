Norge henter fem forældreløse børn i Syrien

Mandag blev fem børn, hvis norske IS-mor er forsvundet i Syrien, hentet i lejren al-Hol.

Fem forældreløse børn er mandag i en lejr i Syrien blevet udleveret til de norske myndigheder.

Et fly fra SAS er mandag aften lettet fra Erbil i Irak og er på vej til Norge med de fem børn.

Det skriver NTB og andre norske medier.

De fem børn blev hentet i lejren al-Hol.

Forældrene til børnene er en 30-årig etnisk norsk kvinde fra Oslo og en 31-årig afrikansk mand. De rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Faren skal være død, mens moren er forsvundet i Syrien.

De fem børn er mellem et og fem år gamle. De kurdiske selvstyremyndigheder i Irak bekræfter over for NRK, at børnene er overdraget til de norske myndigheder.

Kilder siger til avisen VG, at børnene blev hentet af et SAS-fly i Erbil mandag eftermiddag. SAS bekræfter over for avisen, at det flyver på vegne af det norske udenrigsministerium.

/ritzau/