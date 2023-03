Norge henter to kvinder og tre børn hjem fra fangelejr i Syrien

Norske myndigheder har hjulpet to kvinder og tre børn med at forlade al-Roj-lejren i Syrien og vende hjem mod Norge.

Det oplyser det norske udenrigsministerium i en pressemeddelelse.

De to kvinder er blevet oplyst om, at de vil blive pågrebet, når de lander i Norge. Hjemtagelsen sker af hensyn til børnene, lyder det.

- Levevilkårene i lejrene er virkelig dårlige og farlige. De her norske børn har i lang tid boet i lejre, som ingen børn bør leve i.

- I lejrene er der også en fare for, at børn kan blive radikaliseret og senere rekrutteret til terrorbevægelser. I Norge kan børnene få den hjælp, som de har brug for, siger udenrigsminister Anniken Huitfeldt.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvorfor kvinderne vil blive pågrebet.

Dog er det kendt, at mange af de personer, der sidder i al-Roj-lejren, har været tilknyttet den militante gruppe Islamisk Stat.

/ritzau/